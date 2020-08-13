بالفيديو.. سعدي يتألق رفقة ستراسبورغ ويسحل على طريقة ميسي

تألق الدولي الجزائري إدريس سعدي، أمس الأربعاء، خلال المواجهة الودية التحضيرية، التي شارك فيها رفقة ناديه ستراسبورغ، أمام ديجون.

وشارك إدريس سعدي بديلا في هذه المواجهة الودية، حيث أقحمه مدرب نادي ستراسبورغ في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ولم ينتظر الدولي الجزائري طويلا ليبرز في هذه الودية، حيث تمكن في الدقيقة الـ75، من مرواغة عدة مدافعين، قبل أن يضع الكرة في شباك المنافس، على طريقة الكبار.

وتمكن إدريس سعدي (28 عاما)، رفقة زملائه من نادي ستراسبورغ، من حسم هذه المواجهة الودية لصالحهم، بنتيجة 3-0، على حساب فريق ديجون.