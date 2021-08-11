بالفيديو.. سعدي يفتتح عداده التهديفي مع باستيا
إفتتح أمسية اليوم الأربعاء اللاعب الجزائري “إدريس سعدي” عداده التهديفي مع فريقه الجديد باستيا.
اللاعب الذي شارك مع المنتخب الوطني في بعض التربصات منح التقدم لباستيا في مواجهة نانسي بمناسبة مُشاركته الأساسية الأولى.
هدف إدريس سعدي جاء في الدقيقة ال11 من عمر المواجهة التي تدخل لحساب الدرجة الثانية الفرنسية.
يُذكر أن إدريس سعدي التحق بنادي باستيا خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.
#SCBASNL | 1️⃣-0️⃣ | ⏱ 11’
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTT DI SAADI PER U SPORTING ! U SO PRIMU CÙ A MAGLIA TURCHINA !
Salles-Lamonge trouve Quemper sur une passe à l’aveugle ! Le latéral gauche du SCB centre au premier poteau pour Saadi qui place sa tête et ouvre le score ! pic.twitter.com/LOeyR280ee
— SC Bastia (@SCBastia) August 11, 2021
🇩🇿⚽️ Ouverture du score de Idriss Saadi face à Nancy pour sa première titularisation en Ligue 2 avec Bastia.
📽 @Arab_Ballers pic.twitter.com/Qd1zenEzUU
— DZfoot (@DZfoot) August 11, 2021