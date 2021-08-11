بالفيديو.. سعدي يفتتح عداده التهديفي مع باستيا

إفتتح أمسية اليوم الأربعاء اللاعب الجزائري “إدريس سعدي” عداده التهديفي مع فريقه الجديد باستيا.

اللاعب الذي شارك مع المنتخب الوطني في بعض التربصات منح التقدم لباستيا في مواجهة نانسي بمناسبة مُشاركته الأساسية الأولى.

هدف إدريس سعدي جاء في الدقيقة ال11 من عمر المواجهة التي تدخل لحساب الدرجة الثانية الفرنسية.

يُذكر أن إدريس سعدي التحق بنادي باستيا خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.