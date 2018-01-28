بالفيديو.. سعدي يواصل التألق بهدف جميل ويسقط أمام بن زية

الرياضة
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بالفيديو.. سعدي يواصل التألق بهدف جميل ويسقط أمام بن زية
بقلم عبد النور حواز

واصل الدولي الجزائري “إدريس سعدي” تألقه بتسجيله أمسية اليوم الأحد هدفه الثاني مع فريقه ستراسبورغ في ظرف 4 أيام فقط.

وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع ناديه بالمُضيف ليل لحساب الأسبوع 23 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وإنتهت المُباراة التي شارك فيها الجزائري الأخر ياسين بن زية بديلا بداية من الدقيقة 56 بفوز ليل بثنائية لهدف وحيد.

هذا بينما شارك سعدي بديلا أيضا بداية من الدقيقة 74 ليُعدل لفريقه في الدقيقة 78 لكن زملاء بن زية خطفوا الفوز.

والغريب أن هدف سعدي جاء اليوم في مرمى ليل الذي سجل في مرماهم يوم الخميس الماضي بمناسبة الدور ال16 لكأس فرنسا.

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