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الرياضة

بالفيديو.. سعيود هدافا مع الطائي السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. سعيود هدافا مع الطائي السعودي
سعيود
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تمكن مهاجم الطائي امير سعيود من تعزيز رصيده التهديفي مع ناديه اليوم السبت، بتسجيل هدفا جميلا براسية محكمة في مرمى الباطن.

و سجّل سعيود الهدف الرابع لفريقه بعدما كان متقدما بثلاثية مقابل صفر.

كما قدّم المهاجم السابق لشباب بلوزداد تمريرة حاسمة في الهدف الثاني.

و يواصل سعيود تألق التصاعدي، رفقة ناديه السعودي الذي أصبح حديث العام و الخاص. بعد ترسيم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التحاقه بغريم الطائي النصر السعودي.

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