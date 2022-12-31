بالفيديو.. سعيود هدافا مع الطائي السعودي

تمكن مهاجم الطائي امير سعيود من تعزيز رصيده التهديفي مع ناديه اليوم السبت، بتسجيل هدفا جميلا براسية محكمة في مرمى الباطن.

و سجّل سعيود الهدف الرابع لفريقه بعدما كان متقدما بثلاثية مقابل صفر.

كما قدّم المهاجم السابق لشباب بلوزداد تمريرة حاسمة في الهدف الثاني.

و يواصل سعيود تألق التصاعدي، رفقة ناديه السعودي الذي أصبح حديث العام و الخاص. بعد ترسيم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التحاقه بغريم الطائي النصر السعودي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]