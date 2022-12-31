بالفيديو.. سعيود هدافا مع الطائي السعودي
بقلم عزيز طالبي
تمكن مهاجم الطائي امير سعيود من تعزيز رصيده التهديفي مع ناديه اليوم السبت، بتسجيل هدفا جميلا براسية محكمة في مرمى الباطن.
و سجّل سعيود الهدف الرابع لفريقه بعدما كان متقدما بثلاثية مقابل صفر.
كما قدّم المهاجم السابق لشباب بلوزداد تمريرة حاسمة في الهدف الثاني.
و يواصل سعيود تألق التصاعدي، رفقة ناديه السعودي الذي أصبح حديث العام و الخاص. بعد ترسيم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التحاقه بغريم الطائي النصر السعودي.
🎥 الهدف الرابع للطائي
🎶نولدج موسونا
⚽️ أمير سعيود
.#الطائي_الباطن#دوري_روشن_السعودي#الطائي #فارس_الشمال🤍
pic.twitter.com/vW22syFLXo
— نادي الطائي السعودي (@tai1381) December 31, 2022
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