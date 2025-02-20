بالفيديو.. سعيود هدافا وبوزوق ممررا حاسما في مباراة الرائد والرياض

قاد الثنائي الجزائري أمير سعيود و يسري بوزوق فريقيهما الرائد السعودي لحسم الفوز أمام المستضيف الرياض في مباراة عن الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

وشارك يسري بوزوق بشكل أساسي، أين قدم مباراة جيدة، و حرك القاطرة الأمامية في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثية مقابل واحد.

كما عرفت المباراة دخول أمير سعيود بشكل احتياطي في المباراة بداية من الدقيقة 75، أين عزز السجل التهديفي للفريق، بعد دقائق فقط من إشراكه ليؤكد علوه كعبه.

للإشارة، تلقى أمير سعيود تمريرة حاسمة من قبل مواطنه بوزوق، بطريقة رائعة.

كما شهدت المباراة إتمام الثنائي الجزائري ورفقائهم المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ماتياس نورمان.

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