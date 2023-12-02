بالفيديو.. سعيود هدافا ويعود إلى ممارسة هوايته المفضلة

عاد المهاجم الجزائري أمير سعيود لمزاولة مهمته في تسجيل الأهداف الجميلة رفقة ناديه الرائد في الدوري السعودي.

وسجل أمير سعيود الهدف الثاني لفريق الرائد أمام الوحدة في الجولة 15 من الدوري السعودي.

كما صنع سعيود الهدف الشخصي له، بعدما قام بمراوغة الخصم بطريقة جميلة جدا، ليواصل إبهار السعوديين بإمكانياته الكبيرة.

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