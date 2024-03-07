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الرياضة

بالفيديو.. سعيود هدافا ويفوز أمام رونالدو في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. سعيود هدافا ويفوز أمام رونالدو في الدوري السعودي
سعيود
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قاد الدولي الجزائري أمير سعيود فريقه الرائد للفوز أمام نادي النصر في مباراة جرت ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

و سجل أمير سعيود الهدف الثالث، له بطريقة جميلة، في مباراة اليوم التي فاز بها الجزائري رفقة زملائه أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورفقائه.

كما لعب سعيود 90 دقيقة، و سجل هدفا شخصيا له، كما صنع هدفا زميله في الفريق، وصنع 4 فرص، كما قام بـ 5 مراوغات ناجحة.

وحصل اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد على تقييم بـ 8.8 من 10 حسب موقع سوفاسكور المتخصص.

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