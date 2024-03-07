بالفيديو.. سعيود هدافا ويفوز أمام رونالدو في الدوري السعودي

قاد الدولي الجزائري أمير سعيود فريقه الرائد للفوز أمام نادي النصر في مباراة جرت ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

و سجل أمير سعيود الهدف الثالث، له بطريقة جميلة، في مباراة اليوم التي فاز بها الجزائري رفقة زملائه أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورفقائه.

كما لعب سعيود 90 دقيقة، و سجل هدفا شخصيا له، كما صنع هدفا زميله في الفريق، وصنع 4 فرص، كما قام بـ 5 مراوغات ناجحة.

وحصل اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد على تقييم بـ 8.8 من 10 حسب موقع سوفاسكور المتخصص.