بالفيديو.. سعيود هدافا ويفوز أمام رونالدو في الدوري السعودي
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري أمير سعيود فريقه الرائد للفوز أمام نادي النصر في مباراة جرت ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
و سجل أمير سعيود الهدف الثالث، له بطريقة جميلة، في مباراة اليوم التي فاز بها الجزائري رفقة زملائه أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورفقائه.
كما لعب سعيود 90 دقيقة، و سجل هدفا شخصيا له، كما صنع هدفا زميله في الفريق، وصنع 4 فرص، كما قام بـ 5 مراوغات ناجحة.
وحصل اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد على تقييم بـ 8.8 من 10 حسب موقع سوفاسكور المتخصص.
أمير سعيود يسجل الهدف الثالث للرائد#النصر_الرائد#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/BwL4ezJwqX
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 7, 2024
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