بالفيديو.. سعيود هداف رفقة الرائد في مواجهة الحزم

بصم الدولي الجزائري، أمير سعيود، اليوم السبت، على هدف جديد، في مباراة ناديه الرائد، أمام فريق الحزم، ضمن الدوري السعودي.

وشارك سعيود أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الرائد، في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة العاشرة.

وكان الرائد متأخرا في النتيجة، بهدف دون رد، منذ الدقيقة السادسة، قبل أن يتمكن سعيود من تعديل الكفة في الدقيقة العاشرة برأسية محكمة.