بالفيديو.. سعيود هداف رفقة الطائي ويطرد بالبطاقة الحمراء

بصم اللاعب الجزائري أمير سعيود، على هدف جديد، مع ناديه الطائي، في المواجهة التي جمعتهم اليوم الجمعة بنادي أبها.

وشارك سعيود، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الطائي، في مواجهة أبها، أين تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ75.

كما تلقى النجم السابق لشباب بلوزداد، بطاقة حمراء في الوقت البدل الضائع من هذا اللقاء، بعد تدخله الخشن على لاعب الفريق المنافس.

وانتهت هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي، بهزيمة أمير سعيود، وناديه أبها بثنائية مقابل هدف.