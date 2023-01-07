بالفيديو.. سعيود يبدع أمام النصر السعودي في حضور رونالدو

تألق المهاجم الجزائري أمير سعيود بشكل لافت للانتباه في مباراة فريق الطائي أمام النصر في دوري روشن السعودي رغم الخسارة بثنائية.

و شهدت المباراة قيام سعيود بلقطات ولوحات فنية رائعة في مباراة التي لعبت متأخرة عن الجولة 12 من البطولة المحلية، أين شبّهه المتابعون بما يفعله ميسي.

كما عرف تألق المهاجم السابق لشباب بلوزداد في حضور المستقدم الجديد للنصر كريستيانو رونالدو من أعلى المدرجات. أين تابع الفنيات الكبيرة للجزائري. وصفّق على عدد من اللقطات الجميلة التي صنعها اللاعبون طيلة التسعين دقيقة.

و كاد سعيود آن يسجّل هدفا تاريخيا عن طريق مقصية، لولا سوء الحظ و التسرّع في اللقطة التي صنعت الحدث.

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