بالفيديو.. سعيود يبدع أمام النصر السعودي في حضور رونالدو
تألق المهاجم الجزائري أمير سعيود بشكل لافت للانتباه في مباراة فريق الطائي أمام النصر في دوري روشن السعودي رغم الخسارة بثنائية.
و شهدت المباراة قيام سعيود بلقطات ولوحات فنية رائعة في مباراة التي لعبت متأخرة عن الجولة 12 من البطولة المحلية، أين شبّهه المتابعون بما يفعله ميسي.
كما عرف تألق المهاجم السابق لشباب بلوزداد في حضور المستقدم الجديد للنصر كريستيانو رونالدو من أعلى المدرجات. أين تابع الفنيات الكبيرة للجزائري. وصفّق على عدد من اللقطات الجميلة التي صنعها اللاعبون طيلة التسعين دقيقة.
و كاد سعيود آن يسجّل هدفا تاريخيا عن طريق مقصية، لولا سوء الحظ و التسرّع في اللقطة التي صنعت الحدث.
امير سعيود يتلاعب بلاعبي النصر تحت انظار رونالدو pic.twitter.com/O9tr0GahFW
— DiLmi (@____Diou) January 6, 2023
مقصية امير سعيود الي حسبها الدلخ حكم الرايه تسلل 😂😂 .
من جماله عيب تحسب فما بالك اصلا مهي تسلل واتحدى اي احد اذا طلعت تسلل له ايفون ١٤ هديه . pic.twitter.com/ArCsKKoHoA
— حاتم الطـــــــــائي (@altai2030) January 7, 2023
لاعب نادي النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الله يطول بعمره ويحفظه ويخليه لنا ويكفيه شر الاصابات 😎💛 pic.twitter.com/mB4nb3gRqm
— زيد السويداء (@Zied_alswaida) January 7, 2023
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