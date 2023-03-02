إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. سعيود يبصم على تمريرة حاسمة سحرية في مواجهة الفتح

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. سعيود يبصم على تمريرة حاسمة سحرية في مواجهة الفتح
  • 137
  • 0

أضاف النجم الجزائري أمير سعيود، اليوم الخميس، على تمريرة حاسمة، في المباراة التي تجمع فريقه الطائي، بمضيفهم نادي الفتح.

وشارك سعيود، كعادته أساسيا ضمن تسشكيلة ناديع الطائي، ضمن هذه المبارة التي تدخل ضمن الجولة الـ19 من دوري “روشن” السعودي.

كما برز اللاعب السابق لشباب بلوزدا، بقوة في الدقيقة الـ17، أين منح تمريرة حاسمة سحرية، جاء على اثرها هدف التعادل لفريقه.

رابط دائم : https://nhar.tv/aJVKE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر