بالفيديو.. سعيود يبصم على هدف جميل في البطولة السعودية
بقلم عزيز طالبي
بصم المهاجم الجزائري أمير سعيود على هدف جميل في مباراة فريقه الطائي أمام المستضيف الهلال في البطولة السعودية.
وسجّل أمير سعيود الهدف الشخصي في الدقيقة 36 من المباراة التي تندرج ضمن الجولة 23 بملعب الأمير “فيصل بن فهد”.
ليعزّز “الأمير” رصيده التهديفي في الدوري الذي يعتبر ضمن الأفضل في الدوريات العربية الذي يشهد تألق عدد من اللاعبين الجزائريين.
🎥 هدف الطائي الثاني
⚽️ أمير سعيود
#️⃣ #الهلال_الطائي pic.twitter.com/gmi7cXQE8h
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 10, 2023
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