بالفيديو.. سعيود يتألق بثنائية رائعة في دوري روشن السعودي

قاد الدولي الجزائري أمير سعيود فريقه الحزم لتحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثير جرى ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وترك سعيود بصمته واضحة في المباراة بعدما سجل هدفين حاسمين، الأول في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يعود ويؤمن الانتصار لفريقه بهدف قاتل في الدقيقة السادسة والتسعين، مؤكدا قيمته الكبيرة في الخط الأمامي للحزم.

وبهذا الأداء، يواصل أمير سعيود تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض إلى غاية الآن 114 مباراة، سجل خلالها 32 هدفا، كما سبق له تمثيل أندية الطائي والرائد والحزم.

وسجل سعيود للمرة الثانية في مسيرته هدفين في مباراة واحدة ضمن الدوري السعودي، ليؤكد حضوره القوي وتأثيره المباشر في نتائج فريقه.

وعلى صعيد الموسم الحالي 2025 2026، شارك اللاعب الجزائري في 12 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، مواصلا تقديم مستويات ثابتة ودور فعال مع فريقه في سباق الدوري.