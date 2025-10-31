بالفيديو.. سعيود يتألق بـ “أسيست” على طريقة ميسي

منح الدولي الجزائري أمير سعيود، تمريرة حاسمة بشكل رائع لزميله في الفريق فابيو مارتينيز، أبهر بها جميع متتبعي مباراة الحزم ومضيفه الاتفاق في الدوري السعودي.

وقاد سعيود فريقه للعودة بنقطة ثمينة من نادي الاتفاق، ليؤكد مرة أخرى أنه علامة فارقة في كرة القدم الجزائرية، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

وبفضل مساهمة سعيود الفعالة، تمكن الحزم من العودة بنقطة ثمينة مؤكدا مرة أخرى أن الساحر الجزائري من أبرز الأسماء الجزائرية التي تواصل التألق في الملاعب العربية، ما قد يمنحه فرصة للتواجد في الكتيبة الوطنية في البطولة الإفريقية والمونديال رغم صعوبة المهمة بالنظر إلى الأسماء الكبير في المنتخب الأول.