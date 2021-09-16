بالفيديو.. سعيود يخطف الأنظار بمراوغة خرافية لخمسة لاعبين

خطف اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود الأنظار خلال مباراة فريقه الطائي التي تعادل فيها أمام نادي الباطن في إطار الجولة الخامسة من الدوري السعودي والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وقام اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود بمراوغة مارادونية في الدقيقة الـ90+2 من عمر المباراة بمراوغته لـ5 لاعبين من فريق الباطن إلا أنه فشل في تسجيل أول أهداف المباراة بعدما إعتلت كرته مرمى الحارس الأوروغوياني “ديلغادو كومبانا”

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