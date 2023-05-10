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الرياضة

بالفيديو.. سعيود يرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. سعيود يرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري السعودي
سعيود
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رفع الجزائري أمير سعيود رصيده التهديفي في الدوري السعودي إلى 10 أهداف كاملة اليوم خلال مباراة فريقه الطائي أمام الباطن.

وسجل أمير سعيود هدفه الشخصي في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي جرت ضمن الجولة 26 من عمر دوري روشن، بملعب “نادي الباطن”.

و قدّم المهاجم السابق لشباب بلوزداد مباراة في المستوى رغم الخسارة برباعية مقابل ثلاثة في قمة كروية مثيرة.

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