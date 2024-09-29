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الرياضة

بالفيديو ..سعيود يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو ..سعيود يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي
سعيود
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عاد الدولي الجزائري أمير سعيود لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجملية رفقة فريقه الرائد في دوري روشن السعودي.

وتجري المباراة بين نادي الرائد ومستضيفه الشباب ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة بملعب “الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب”.

ويواصل مهاجم الخضر صناعة الاستثناء في كل مباراة ينشطها، ويزعزع عرش عدد من اللاعبين الكبار في الدوري السعودي على غرار رونالدو و بن زيمة والبقية.

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