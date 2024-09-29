بالفيديو .. سعيود يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي

عاد الدولي الجزائري أمير سعيود لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجميلة رفقة فريقه الرائد في دوري روشن السعودي.

وتجري المباراة بين نادي الرائد ومستضيفه الشباب ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة بملعب “الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب”.

ويواصل مهاجم الخضر صناعة الاستثناء في كل مباراة ينشطها، ويزعزع عرش عدد من اللاعبين الكبار في الدوري السعودي على غرار رونالدو، بن زيمة والبقية.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]