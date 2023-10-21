بالفيديو.. سعيود يسجل هدفا خرافيا في البطولة السعودية

واصل الدولي الجزائري أمير سعيود صناعة المجد في البطولة السعودية بعدما سجل هدفا تاريخيا اليوم السبت رفقة فريقه الرائد.

وسجل أمير سعيود هدف جميل في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، قبل أن يفاجأ الجميع في الدقائق الأخير من الشوط الأول ليسجل هدفا خرافيا على طريقة الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وتجري المباراة بملعب نادي الحزم أمام نادي الحزم في الجولة 10 من عمر دوري روشن السعودي.

ويؤكد إبن مدينة قالمة مرة اخرى، أنه الأفضل في منصبه في الجزائر رغم التهميش الكبير الذي يلاقيه من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يتعمد عدم ادراجه في قائمة الخضر منذ سنوات.

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