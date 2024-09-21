بالفيديو .. سعيود يسجل هدفا عالميا على طريقة زيدان
بقلم عزبز طالبي
سجل الدولي الجزائري أمير سعيود هدفا جميلا خلال المباراة التي جمعته و ناديه الرائد امام نادي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
و تألق أمير سعيود بشكل لافت للانتباه كعادته رغم الخسارة القاسية التي مني بها ابن مدينة قالمة و رفقاءه بنتيجة اثنين مقابل صفر.
هدددددف!⚽️
أمير سعيود يسجل أول أهداف الرائد ⚽️🔥
الرائد 1 × 0 الرياض
#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الرياض | #SSC pic.twitter.com/tN0dWeYNYO
— SSC (@ssc_sports) September 21, 2024
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