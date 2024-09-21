بالفيديو .. سعيود يسجل هدفا عالميا على طريقة زيدان

سجل الدولي الجزائري أمير سعيود هدفا جميلا خلال المباراة التي جمعته و ناديه الرائد امام نادي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

و تألق أمير سعيود بشكل لافت للانتباه كعادته رغم الخسارة القاسية التي مني بها ابن مدينة قالمة و رفقاءه بنتيجة اثنين مقابل صفر.