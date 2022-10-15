بالفيديو.. سعيود يسجّل هدفا عالميا في الدوري السعودي
بقلم عزيز طالبي
تمكن الدولي الجزائري امير سعيود من تسجيل هدفا عالميا رفقة فريقه الطائي السعودي امام الضيف الهلال في دوري روشن السعودي.
وتجري المباراة بملعب “الامير عبد العزيز” التي عرفت منحه بطاقة صفراء في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني.
كما سجّل اللاعب السابق لشباب بلوزداد هدفه الجميل في الدقيقة 64 من عمر اللقاء. بعدما صنع الهجمة بطريقته المعتادة في مراوغة الخصوم.
🎥 هدف التعادل للطائي
⚽️ أمير سعيود
#️⃣ #الطائي_الهلال pic.twitter.com/TCpraD9rep
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 15, 2022
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