بالفيديو.. سعيود يصنع الحدث ويتسبب في غضب مبولحي

تسبب اللاعب الدولي الجزائري أمير سعيود في غضب زميله في المنتخب الوطني الحارس رايس وهاب مبولحي خلال المباراة التي جمعت نادي الطائي بنادي الإتفاق في إطار الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فبعد إصطدام لاعب الإتفاق بالقائم حاول أمير سعيود إخراج الكرة إلى التماس لإسعاف اللاعب وتوقف الجميع إلاّ زميله الذي قرر إستلام الكرة وتسجيل هدف في شباك مبولحي.

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