بالفيديو.. سعيود يصنع هدفا على طريقة ميسي ومارادونا لكن.. !!

يواصل الدولي الجزائري أمير سعيود تقديم مستويات خرافية في دوري روشن السعودي رفقة فريقه الرائد. وإبهار متتبعين الدوري بموهبته رغم وجود لاعبين من طينة كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة ورياض محرز.

وصنع سعيود الحدث، اليوم الخميس، في مباراة فريقه الرائد أمام نادي التعاون، حينما راوغ أكثر من 6 لاعبين، في الدقيقة الـ 30، وكاد أن يسجل هدفا على طريقة ميسي.

وأجمع المتابعون للقطة الفردية على أن “الأمير” يملك صفات من طينة ميسي، لكنه لم ينل الثقة المطلوبة من قبل المدربين الذين أشرفوا عليه في مسيرته الرياضية.

واصطدمت تسديدة اللاعب السابق لشباب بلوزداد بالعارضة، وسط دهشة أنصار فريقه الذين تجاوبوا مع لقطته الفنية.

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة الرائد بنتيجة 4 مقابل 3 أمام التعاون، في لقاء افتتح فيه ابن مدينة قالمة باب التسجيل.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]