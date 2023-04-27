بالفيديو.. سعيود يعزّز رصيده التهديفي مع الطائي السعودي
بقلم عزيز طالبي
تمكن المهاجم أمير سعيود من تعزيز رصيده التهديفي في البطولة السعودية رفقة نادي الطائي.
وسجّل أمير سعيود الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول أمام أبها في الجولة 24 من عمري دوري روشن السعودي.
ليرفع المهاجم السابق لشباب بلوزداد رصيده إلى سبعة أهداف كاملة في البطولة المحلية،رغم أنه يشغل منصب قلب هجوم.
هدددددف!⚽
د25′ الهدف الأول لـ #الطائي عن طريق أمير سعيود
الطائي 1 × 0 أبها#الطائي_أبها | #SSC pic.twitter.com/Mlbhu9vi8p
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio
رابط دائم : https://nhar.tv/wgKY6