إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. سعيود يعزّز رصيده التهديفي مع الطائي السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. سعيود يعزّز رصيده التهديفي مع الطائي السعودي
سعيود
  • 185
  • 0

تمكن المهاجم أمير سعيود من تعزيز رصيده التهديفي في البطولة السعودية رفقة نادي الطائي.

وسجّل أمير سعيود الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول أمام أبها في الجولة 24 من عمري دوري روشن السعودي.

ليرفع المهاجم السابق لشباب بلوزداد رصيده إلى سبعة أهداف كاملة في البطولة المحلية،رغم أنه يشغل منصب قلب هجوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio

رابط دائم : https://nhar.tv/wgKY6
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر