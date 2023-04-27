بالفيديو.. سعيود يعزّز رصيده التهديفي مع الطائي السعودي

تمكن المهاجم أمير سعيود من تعزيز رصيده التهديفي في البطولة السعودية رفقة نادي الطائي.

وسجّل أمير سعيود الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول أمام أبها في الجولة 24 من عمري دوري روشن السعودي.

ليرفع المهاجم السابق لشباب بلوزداد رصيده إلى سبعة أهداف كاملة في البطولة المحلية،رغم أنه يشغل منصب قلب هجوم.

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