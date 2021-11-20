بالفيديو.. سعيود يعود بقوة ويقود الطائي لفوز جديد

سجل اللاعب الجزائري أمير سعيود، عودته للمنافسة اليوم السبت، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الطائي، بنادي الفتح.

وشارك سعيود، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وبرز النجم السابق لشباب بلوزداد، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بتسجيله للهدف الوحيد في هذا اللقاء، ليمنح الفوز لناديه.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى لأمير سعيود، بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي غيبته عن المنافسة لقرابة عشرة أيام.