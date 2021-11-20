بالفيديو.. سعيود يعود بقوة ويقود الطائي لفوز جديد
بقلم كريم.تيغرمت
سجل اللاعب الجزائري أمير سعيود، عودته للمنافسة اليوم السبت، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الطائي، بنادي الفتح.
وشارك سعيود، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.
وبرز النجم السابق لشباب بلوزداد، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بتسجيله للهدف الوحيد في هذا اللقاء، ليمنح الفوز لناديه.
يذكر أن هذه المباراة هي الأولى لأمير سعيود، بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي غيبته عن المنافسة لقرابة عشرة أيام.
هدددددف!⚽️
د90’+3 الهدف الأول لـ الطائي عن طريق أمير سعيود
الطائي 1 × 0 الفتح#الطائي_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/5Q3buRpBV6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 20, 2021
رابط دائم : https://nhar.tv/QhVqH