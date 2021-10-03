بالفيديو.. سعيود يفتتح عداده مع الطائي بطريقة رائعة

تمكن أمير سعيود، من تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي، رفقة ناديه الجديد الطائي، بمناسبة المواجهة أمام التعاون، وبطريقة رائعة.

وتلاعب اليساري بمدافع المُنافس بشكل مميز، مُتجاوزا الجميع، قبل أن يُسكن الكرة في الزاوية البعيدة لحارس المُنافس الذي لم يتمكن من فعل أي شيء أمام سحر الجزائري.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details…