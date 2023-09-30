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الرياضة

بالفيديو.. سعيود يقدم “أسيست” عالمي في الدوري السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. سعيود يقدم “أسيست” عالمي في الدوري السعودي
سعيود
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قدم الدولي الجزائري أمير سعيود مباراة أكثر من رائعة رفقة ناديه الرائد السعودي ضد فريق الأخدود في دوري روشن السعودي.

وقدّم سعيود اسيست كعادته رائع جدا، إلى زميله أمير البركان ليعدل النتيجة لفريقه الرائد في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين.

وتعتبر التمريرة الحاسمة لـ “الأمير” الـ 10 له في مسيرته الكروية في دوري روشن السعودي، وسبق له أن قدم 6 تمريرات حاسمة في موسم 2022/2021 و 3 تمريرات حاسمة في موسم 2022/2023 و تمريرة حاسمة واحدة في موسم 2023/2024.

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