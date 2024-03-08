بالفيديو.. سعيود يكشف إمكانية عودته إلى “الخضر”

كشف الدولي الجزائري أمير سعيود إمكانية عودته إلى المنتخب الوطني بعد غياب طويل جدا الذي فاق 3 سنوات.

وفتح أمير سعيود أبواب عودته إلى المنتخب الذي غاب عنه لعدد من الأسباب أبرزها القرارات التكتيكية للناخب السابق.

كما قال مهاجم الرائد السعودي في تصريح مقتضب له لـ “اليوتوبور” المصري محمود إبراهم “اهلا حبيبي أنا أسلم عليك، انا أعرفك و أتابعك على الفايسبوك، كيف هي الجزائر”.

كما أضاف اللاعب السابق لشباب بلوزداد “باذن الله العودة إلى المنتخب، وسأعود إلى الجزائر”.