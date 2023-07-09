بالفيديو.. سعيود يلتحق بتركيا ويباشر التحضيرات رفقة الرائد

تنقل الدولي الجزائري، أمير سعيود، إلى تركيا، من أجل مباشرة التحضيرات الصيفية رفقة ناديه الجديد الرائد السعودي.

ونشرت إدارة الرائد، عبر الحاب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر لحظة التحاق سعيود برفقائه الجدد.

كما أظهر الفيديو، الاستقبال الحار الذي حظي به الدولي الجزائري، من قبل الطاقم الفني للفريق، وزملائه الجدد.

وسيباشر أمير سعيود تحضيراته الصيفية، ضمن معسكر ناديه الرائد، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.