بالفيديو.. سعيود ينتفض ويتشابك مع زميله في الرائد السعودي
بقلم عزيز طالبي
دخل المهاجم الجزائري أمير سعيود في شباك بالأيدي والألفاظ مع زميله في فريق الرائد السعودي خلال مواجهة الهلال.
وأبدى أمير سعيود غضبه الكبير اتجاه زميله في الفريق محمد الدوسري الذي وجه له انتقادات واستفسارات لفظية، الأمر الذي لم يتحمله الجزائري ودفعه بالأيدي خلال فترة نهاية الشوط الأول.
ويمر اللاعب السابق لشباب بلوزداد بأسوء موسم له في مشواره الاحترافي، بعدما فشل في التسجيل لثالث مباراة له.
الجزائري أمير سعيود اشتبك مع زميله في الفريق محمد الدوسري بنهايه الشوط الأول 🧐
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال على الرائد pic.twitter.com/2gq4Df1YnY
— Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) August 24, 2023
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