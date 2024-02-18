بالفيديو.. سعيود ينثر بريقه في الدوري السعودي

جدد الدولي الجزائري أمير سعيود تألقه في الدوري السعودي رفقة فريقه الرائد خلال مواجهة الهلال في الجولة 20 من دوري روشن.

و سجل أمير سعيود الهدف الوحيد لفريق الرائد في الدقيقة 97 من عمر المواجهة، رغم الهزيمة التي تلقاها بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل واحد.

وجاءت المفاجأة أن سجل اللاعب السابق لشباب بلوزداد في مرمى الحارس الدولي المغربي ياسين بونو.

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