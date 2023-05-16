بالفيديو.. سعيود ينفعل ضد مدربه ويحطّم كراسي بنك الإحتياط

أبدى المهاجم الجزائري أمير سعيود انفعاله الكبير لحظة استبداله من طرف مدربه في الطائي السعودي رادوي خلال مباراة النصر.

وظهر أمير سعيود خلال خروجه غاضبا ووصل به الحد إلى تحطيم كراسي الاحتياط التي كانت مخصصة لرفقائه.

وقال أمير سعيود في تصريح لقناة “الرياضية” السعودية عقب المباراة “كنا جاهزين للتقدم في النتيجة في الشوط الأول، كان جيّدين هجويما، في الشوط الثاني تغيّرت المعطيات بسبب ضربة الجزاء للنصر”.

وأضاف اللاعب السابق لشباب بلوزداد في حديثه عن الحادثة “عادي، أمور عادية تحصل لأني كنت أحب إتمام المقابلة، وفي الأخير المدرب عنده قرار أخير”.

كما ختم سعيود “لا أريد تضخيم الأمور بشكل أكبر، كنت أريد إسعاد الجمهور”.

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