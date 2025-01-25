بالفيديو.. سعيود ينهي صياما عن التهديف استمر لـ 98 يوما

جدد اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، العهد مع الشباك، بعد صيام استمر لـ 98 يوما متتاليا.

ونجح سعيود، في تسجيل هدف السبق لناديه، اليوم السبت، أمام المُضيف الخلود. عند الدقيقة 25، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 17 من دوري “روشن” السعودي.

ويعد آخر، هدف للاعب شباب بلوزداد السابق، إلى تاريخ الـ 19 أكتوبر 2024، بمناسبة تعادل الرائد بهدفين لمثلهما أمام الضيف الوحدة، برسم الجولة الـ 7.

وبهذا الهدف، رفع سعيود، رصيده في الموسم الجاري إلى 9 مساهمات تهديفية. بواقع 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، في 18 مباراة، خاضها بألوان الرائد، الذي يضم في صفوفه الثنائي الجزائري الآخر، مهدي عبيد ويسري بوزوق.

🚨 الرائد يتقدم على الخلود عن طريق أمير سعيود 🚨

pic.twitter.com/JOIVqqqdAI — عمرو (@bt3) January 25, 2025

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