بالفيديو.. سعيود يُسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي

سجل اليوم السبت النجم الدولي الجزائري، أمير سعيود، هدفا رائعا في الدوري السعودي للمحترفين.

سعيود سجل الهدف الوحيد للطائي في المواجهة التي انتهت بهزيمة فريقه بثلاثية كاملة لهدف وحيد.

كما جاء هدف “ميسي العرب” في الدقيقة 33 من لقاء الجولة 24، ليُستبدل بعد ذلك في الدقيقة 77.