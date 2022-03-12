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الرياضة

بالفيديو.. سعيود يُسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. سعيود يُسجل هدفا رائعا في الدوري السعودي
سعيود
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سجل اليوم السبت النجم الدولي الجزائري، أمير سعيود، هدفا رائعا في الدوري السعودي للمحترفين.

سعيود سجل الهدف الوحيد للطائي في المواجهة التي انتهت بهزيمة فريقه بثلاثية كاملة لهدف وحيد.

كما جاء هدف “ميسي العرب” في الدقيقة 33 من لقاء الجولة 24، ليُستبدل بعد ذلك في الدقيقة 77.

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