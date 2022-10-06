بالفيديو.. سعيود يُقدم تمريرة حاسمة جميلة في السعودية
بقلم حواز عبد النور
قدم اليوم الخميس اللاعب الدولي الجزائري، أمير سعيود، تمريرة حاسمة جميلة في الدوري السعودي للمحترفين.
صانع الألعاب الجزائري كان وراء الهدف الثالث لفريقه الطائي أمام الخليج الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري.
وجاءت التمريرة الحاسمة للاعب فريق شباب بلوزداد السابق عند حلول الدقيقة الـ60 من المواجهة.
🇩🇿🎯 ASSIST Amir Sayoud !
Sayoud making football look so easy. A one-two on the wing then brilliant through ball to Musona to make it 3-0 🔥 pic.twitter.com/H4BWECLmEv
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) October 6, 2022
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