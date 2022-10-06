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الرياضة

بالفيديو.. سعيود يُقدم تمريرة حاسمة جميلة في السعودية

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. سعيود يُقدم تمريرة حاسمة جميلة في السعودية
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قدم اليوم الخميس اللاعب الدولي الجزائري، أمير سعيود، تمريرة حاسمة جميلة في الدوري السعودي للمحترفين.

صانع الألعاب الجزائري كان وراء الهدف الثالث لفريقه الطائي أمام الخليج الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري.

وجاءت التمريرة الحاسمة للاعب فريق شباب بلوزداد السابق عند حلول الدقيقة الـ60 من المواجهة.

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