بالفيديو.. سفيرة أمريكا لدى الجزائر تمنح العيدية لأطفال السفارة

وصل عيد الفطر أخيرًا ، حيث يزين الأصغر والأكبر سناً أنفسهم بأجمل ما لديهم من أصول تكريماً لهذا الاحتفال.

وتولت السفيرة الأمريكية مور أوبين زمام المبادرة في تهنئة الشعب الجزائري بهذه المناسبة على حساب السفارة على إنستغرام.

في مقطع فيديو قصير نراها برفقة زوجها، وكلاهما يرتدي ملابس جزائرية تقليدية احتفاء بهذه المناسبة.

لكن السفيرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت بمنح العيدية لصغار السن والتي تعد تقليدا راسخا لدى الجزائريين.

وقامت بتوزيع العيدية على أطفال السفارة، في لفتة ذات رمزية قوية تدل على مشاركة الدبلوماسية ثقافة الجزائر.