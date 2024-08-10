بالفيديو ..سفيرة السعودية بواشنطن تتضامن بشدة مع إيمان خليف

أبدت الأميرة ريما بنت بندر أل سعود السفيرة السعودية لدى الولاية المتحدة الأمريكية تضامنها الكبير مع البطلة الجزائر إيمان خليف.

وقالت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في فيديو الذي نشره موقع “عربية اندبنتدب”: “لقد حظيت بشرف الانضمام لعضوية اللجنة الأولمبية الرياضية ولجنة المساواة بين الجنسين والتنوع و الشمول وبما أنني سيدة مسلمة عربية، لذا يمكنني أن أبقى صامتة عما يتم تداوله إعلاميا بشأن إيمان خليف”.

كما أضافت “إن الآنسة إيمان خليف ولدت فتاة، وعاشت طوال عمرها أنثى، رغم البيانات استمر تداول المعلومات المظللة، إنه أمر محزن، منذ صغرها كابنة لعائلة محبة لها في الجزائر، إيمان اجتهدت طوال حياتها لتصبح رياضية أولمبية، تنافس أمام العالم، ليس لأحد ان يشكك في أنوثة إيمان خليف”.

وختمت الأميرة ريمان بنت بندر “الاستمرار ببث المعلومة الخاطئة إنما هو محاولة سلب كرامتها و استحقاقها، أقف هنا من اجل إعادة السيناريو مجددا”.

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