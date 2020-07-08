بالفيديو.. سفيرة السويد بالجزائر تؤدي زيارة وداع للرئيس تبون

قالت سفيرة مملكة السويد بالجزائر، السيدة ماري كلير سوارد كابرا، اليوم الاربعاء ان علاقة الصداقة بين الجزائر والسويد متينة وتاريخية.

وبعد استقبلها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر قالت السفيرة السويدية، انها تشرفت بتمثيل بلدها في الجزائر خلال 4 سنوات.

وقالت ان العلاقات بين البلدين ممتازة و تأمل ان تتعزز مستقبلا في جميع المجالات.