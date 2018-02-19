بالفيديو.. سفيرة النمسا تستقبل ماجر !

إستقبلت سفيرة النمسا بالجزائر، فرانسيسكا هونزوفيتش، الناخب الوطني رابح ماجر بمقر السفارة الواقع بالعاصمة.

وأبدت السفيرة سعادتها بإحتضان بلادها للقاء الخضر الودي أمام المنتخب الإيراني شهر مارس القادم، في فيديو نشره الموقع الرسمي للفاف.

أين قالت في هذا الصدد:”إحتضان النمسا للقاء الوديّ للمنتخب الجزائري شرف كبير بالنسبة إلينا”.

“نقدم تسهيلات للمنتخبات والنوادي الراغبة في القيام بتحضيرات بالنمسا، نوفر أيضا المنشآت والمتطلبات اللازمة لذلك”.

كما شكر الرجل الأول في العارضة الفنية “لمحاربي الصحراء” سفيرة النمسا على الدعوة متفائلا بمستقبل رياضي أفضل بين البلدين قائلا.

“أشكركم على هذا الإستقبال بإسم الفاف وعلى رأسها رئيس الإتحادية خير الدين زطشي، وأتمنى أن تجمعنا مستقبلا إتفاقيات لصالح كرة القدم في البلدين”.