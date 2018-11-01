بالفيديو..سفير الجزائر بدمشق: موقف الجزائر من الأزمة في سوريا ثَبت أنه سليم وصحيح وإيجابي

أكد سفير الجزائر بدمشق صالح بوشة أن استقلال قرار الجزائر وتمثيله لإرادة الشعب كان الأساس في تبني موقفها من الأزمة في سورية.

وهو موقف ثبت الآن أنه سليم وصحيح وإيجابي، مشيرا إلى أن الجزائر عارضت في المحافل العربية والدولية فرض عقوبات على سورية.

كمقاطعتها أو تعليق عضويتها في الجامعة العربية.

وقال بوشة ان هناك رغبة صادقة ومشتركة بين البلدين في تقوية العلاقات الثنائية والبحث عن فرص الشراكة.

وان وجود الإرادة السياسية القوية يساعد في تجاوز الصعاب سواء المتعلقة بالموارد المالية أو النقل أو التكامل الاقتصادي.

وأعرب بوشة عن أمله في أن تستعيد سورية عافيتها بسرعة.

معتبرا أنه بفضل اقتصادها وعدم وجود مديونية خارجية لها استطاعت أن تقاوم ما تعرضت له من ضغوط خلال السنوات الماضية.