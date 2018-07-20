بالفيديو.. سفير بريطانيا ينظف شواطئ العاصمة رفقة الأطفال

شارك سفير بريطانيا في الجزائر “باري لوان” في تنظيف شواطئ بالعاصمة،إحياء لذكرى مولد الزعيم “نيلسون مانديلا”.

و ظهر السفير البريطاني اليوم الجمعة رفقة عشرات المتطوعين في الذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

و قام هؤلاء بتخصيص 67 دقيقة من وقتهم في تنظيف شاطئ “سيدي فرج” في العاصمة .

و قال “باري لوان” متحدثا باللغة العربية “هذا قضية عالمية لكلنا، وأود أن أهنئ الشباب المتبرعين على هذه المبادرة للتنظيف”.

وقال متطوعون لقناة “أورو نيوز”الفرنسية إن الاحتفال جاء تذكيرا بقيم مانديلا وتكريسه لحياته من أجل خدمة الإنسانية.

و نقل ذات المصدرعن سفير جنوب أفريقيا دنيس توكوزاني دلومو قوله” نحن مدعوون لقضاء ساعة واحدة وسبع دقائق في خدمة الإنسانية”.