بالفيديو.. سفير فرنسا يغادر الجزائر نهائيا

أعلنت سفارة فرنسا لدى الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة السفير الفرنسي لدى الجزائر، فرانسوا غوييت.

وجاء في منشور للسفارة على صفحتها الرسمية مرفوقة بفيديو “يوم 16 جويلية 2023، غادر سفير فرنسا، فرانسوا غوييت، وزوجته حليمة الجزائر، بعد ثلاث سنوات قضاها على رأس السفارة”.

وظهر السفير الفرنسي خلال الفيديو وهو بودع عمال وموظفي السفارة رفقة زوجته حليمة، بعد 3 سنوات قضاها على رأسها.

وقد قررت حكومة فرنسا فيفري الماضي إحالة سفيرها بالجزائر، فرانسوا غويات، على التقاعد. بعد حوالي 3 سنوات من الخدمة في الجزائر. كما جاء القرار في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية، موقع من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في 10 فيفري.

في حين، أضافت الجريدة الرسمية، أنه يسمح لفرانسوا غويات الوزير المفوض المطالبة بحقوقه التقاعدية، بحدود العمر. وهذا اعتبارا من تاريخ 1 أوت 2023. وبحسب القرار، فإنه “ابتداءً من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسوا غويات من سلك الإطارات” الدبلوماسية.