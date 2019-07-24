بالفيديو.. سفير مصر بالجزائر يكشف حقيقة محرز “الإخواني”!

وضع أيمن مشرفة سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، النقاط على الحروف بخصوص الإتهامات التي تعرض لها رياض محرز، مؤخرا.

وتحدث ممثل الدبلوماسية المصرية عن الإتهامات التي تعرض لها صاحب القدم اليُسرى، من الإعلام المصري، وهو الذي وُصف بـ”الإرهابي” و”الإخواني”.

وقال خلال حفلة بمناسبة ذكرة “ثورة 23 جويلية” :”بطبيعة الحال الأمر لم يكن مقصودا، ومحرز كان سعيدا بالكأس لا غير”.

وأوضح “مشرفة” بأنه عندما يتحدث عن أي مسألة فإنه لا يبني كلامه على “الشائعات”، وبأنه يركز على الأمور الإيجابية فقط.

ويتعرض رياض محرز حاليا لهجمة شرسة من طرف مُختلف وسائل الإعلام في أرض الكنانة، بسبب تجاهله لرئيس الوزراء “مدبولي”.

وإعتبر الأشقاء بأن خرجة الجناح الطائر كان “مؤامرة”، رغم أن الجميع مُقتنع بأن تصرفه كان عفويا لا أكثر ولا أقل.