بالفيديو..سفير هولندا رفقة عائلته يدعمون الخضر عشية نهائي الكان

تقدم، اليوم الخميس، روبير فان أمبدن، سفير هولندا بالجزائر، رفقة أسرته برسالة إلى الشعب الجزائري عشية نهائي كأس إفريقيا

وجاء في رسالة السفير الهولندي المصورة، أن سفارة هولندا بكافة عمالها يتقدمون للمنتخب الجزائري بالتهاني عقب المردود الجيد في بطولة

كأس إفريقيا، على أمل تتويج الخضر باللقب القاري عند ملاقاتهم نظيرهم السنغالي غدا الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة .

وختم السفير الهولندي رفقة عائلته الفيديو الذي يظهر داخل مبنى السفارة، بالمقولة المشهورة رياضيا : «One, two, three, viva l’Algérie!» .