بالفيديو.. سفير هولندا وزوجته يهنئان الجزائريين بمناسبة “يناير”

هنأ سفير هولندا بالجزائر “روبرت فان أومبدن”، رفقة زوجته، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة “يناير”.

ونشر السفير، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للسفارة الهولندية على “فيسبوك”، جمعه مع زوجته، وهما يرتديان الزي التقليدي الأمازيغي، ويتحدثان باللهجة الأمازيغية.

وقال أومبدن وزوجته في الفيديو: “أزول فلاون، بمناسبة الإحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة، نتقدم بإسمنا وبإسم كل طاقم السفارة، بأحر التهاني والتبريكات، لكل الجزائريين، متمنين لهم، عاما مليئا بالسعادة والنجاح والصحة، أسقاس أمقاز”.

https://fr-fr.facebook.com/AmbassadePaysBasAlgerie/videos/vb.1557797607819443/612303136205158/?type=2&theater