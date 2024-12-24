بالفيديو.. سفينة روسية تغرق بين إسبانيا والجزائر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن غرق سفينة الشحن الروسية “يورسا ميجور” في البحر الأبيض المتوسط، إثر انفجار وقع في غرفة المحرك.

وأسفر الحادث عن إنقاذ 14 شخصًا من أصل 16 كانوا على متن السفينة، بينما لا يزال اثنان من أفراد الطاقم في عداد المفقودين.

وأفادت صحيفة “إسبانيول”، أن الحادث وقع في المياه الدولية بين بلدية أجيلاس الواقعة في منطقة مرسية الإسبانية ومدينة وهران الجزائرية.

وغادرت السفينة، التي كانت تحمل العلم الروسي، ميناء سان بطرسبرغ قبل 12 يومًا، متجهة إلى فلاديفوستوك. حيث كان من المقرر أن تصل في 22 جانفي المقبل.

وشهدت المنطقة تحركًا سريعًا لعمليات الإنقاذ، بمشاركة عدد من السفن المتواجدة بالقرب من موقع الحادث.

بالإضافة إلى سفينة الإنقاذ الإسبانية “كلارا كامبوامور” وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية.

ورغم الجهود المبذولة، لا يزال البحث مستمرًا للعثور على المفقودين.

https://x.com/ennaharonline/status/1871504826108121412