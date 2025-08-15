بالفيديو .. سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش في العاصمة

تعرض 9 أشخاص لإصابات، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرينمن أعلى الجسر إلى واد الحراش في العاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 17:45 من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى الواد بالمحمدية، اتجاه الهواء الجميل بلدية ودائرة الحراش.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص كحصيلة أولية والعملية لا تزال مستمرة.

وحسب الفيديو المتداول، تدخل عدد من المواطنين من أجل إخراج وإسعاف الجرحى.