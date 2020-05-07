بالفيديو.. سقوط خطير لأحمد السقا في برنامجه وذعر في الاستوديو

تعرض النجم المصري، أحمد السقا، لحادث مؤلم خلال حلقة الأمس من برنامجه الرمضاني “إغلب السقا”.

وسقط السقا بقوة وهو يشارك في إحدى ألعاب البرنامج، ما تسبب له في تحرك عظام الساق.

وكان السقوط قويا جداً، خلال اللعبة التي اعتمدت على وجود أحمد السقا ومايا دياب على أرجوحة ومحاولة وضع الكرة في السلة.

وصرخ السقا لحظة السقوط بقوة من شدة الألم، وحضر خلال ثواني فريق العمل على البرنامج لمساعدته ومعالجة قدمه التي سقط عليها.

وشعرت مايا دياب وهي ضيفة الحلقة، بخوف شديد، ولم تتمالك أعصابها حتى أنها كانت تصرخ بشدة.

وعلى الرغم من الألم المبرح الذي تعرض له، قرر أحمد إكمال الحلقة حتى النهاية.