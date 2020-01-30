بالفيديو.. سقوط خطير لسعد لمجرد خلال تصوير فيديو كليب جديد
إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر سقوط خطر للنجم المغربي سعد لمجرد، خلال تصويره أحد مشاهد آخر فيديو كليب له.
وبين المقطع، سقوط كل من المجرد وأعضاء فرقة فناير، خلال تصويرهم لأحد مشاهد فيديو كليب الأغنية الجديدة التي ستجمعهم قريبا.
وكان السقوط خطيرا، إذ سقط سعد لمجرد وأعضاء الفرقة من مكان مرتفع وبقوة.
ومن جهته، لم يوضح الفنان المغربي بعد إنتشار الفيديو، إن كان أصيب أو لا.
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