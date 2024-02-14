بالفيديو.. سقوط طائرة على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية

هلك شخصان بعد أن حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على طريق 75 السريع، في جنوب غرب فلوريدا واصطدمت بمركبة وتسببت في توقف المركبات واختناق في حركة المرور.

ووقع الحادث الجمعة، بالقرب من مخرج طريق باين ريدج في مقاطعة كولير، إلى الشمال مباشرة. من حيث يتجه الطريق السريع شرقا نحو فورت لودرديل.

ونقل موقع روسيا اليوم تصريحات شاهدة عيان من موقع الحادثة، بريانا ووكر التي قالت “إنها رأت جناح الطائرة يسحب السيارة أمامها ويصطدم بالحائط”. مضيفة “إنها ثوان تفصلنا عن السيارة التي أمامنا … لقد سحق الجناح هذه السيارة”.

حيث رصدت ووكر وصديقتها الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالطريق السريع، مما سمح لصديقتها بالتوقف قبل تحطمها.

وصرحت شاهدة العيان: “كانت الطائرة فوق رؤوسنا ببضع بوصات… لقد استغرق الأمر منعطفا شديدا إلى اليمين وانزلق عبر الطريق السريع”. وقالت ووكر إن “انفجارا لألسنة اللهب وقع بعد ذلك من الطائرة محدثا دويا عاليا تناثرت قطع الطائرة على الطريق السريع”.

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها “بومباردييه تشالنجر 600″، وقالت إن “خمسة أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث حوالي الساعة 3:15 مساء الجمعة”.

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